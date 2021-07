Suivez la rencontre OL - Bourg-en-Bresse en live commenté

20h35 | Le onze de l'OL en seconde période

Peter Bosz a déjà prévu de changer son onze à la pause. Selon OL TV, la composition lyonnaise sera celle-ci en seconde période : Pollersbeck - Gusto, Da Silva, Lukeba, Koné, Lucas, Caqueret, Mendes - Toko Ekambi, Slimani, Barcola

La suite après cette publicité

20h30 | Échauffement en cours

20h25 | Le onze de l'OL

Les Gones de Peter Bosz s'organisent ainsi en 4-3-3 pour la première sortie du coach néerlandais. Julian Pollersbeck prend place dans les cages derrière une défense constituée de Pape Cheikh Diop, Sinaly Diomandé, Marcelo Guedes et Maxwel Cornet. Dans l'entrejeu, Habib Keita et Florent Da Silva accompagnent Bruno Guimaraes. Enfin, le trio d'attaque est composé de Samuel Bossiwa, Moussa Dembélé et Rayan Cherki. Sur le banc on retrouve notamment Karl Toko Ekambi, Thiago Mendes Jean Lucas, Malo Gusto, Damien Da Silva ou encore Maxence Caqueret.

20h15 | Peter Bosz pour la première

Libre après son départ du Bayer Leverkusen, Peter Bosz a rebondi à l'Olympique Lyonnais. Le coach néerlandais arrivé en mai dernier tentera d'imposer sa patte durant la préparation. Cela débute dés maintenant contre Bourg-en-Bresse.

20h10 | Le calendrier de l'OL

Avant d'affronter Brest le 8 août pour le retour de la Ligue 1, l'Olympique Lyonnais affrontera Villefranche et Wolfsbourg le 17 juillet ainsi que le Sporting CP le 25 juillet.

20h08 | Les Lyonnais sont arrivés

20h06 | Le calendrier de Bourg-en Bresse

La formation de National 1 affrontera Dijon mardi 13 juillet puis Saint-Étienne le vendredi 16 juillet. Ensuite, Le Puy (20 juillet), Martigues (23 juillet), le Stade Nyonnais (27 juillet) et Annecy (30 juillet) se mettront sur la route de Bourg en Bresse avant la reprise du championnat de National 1 le 6 août.

❌Changement de programme pour la semaine prochaine avec un stage dans le sud-ouest annulé, remplacé par un stage à Hauteville



🔁Le match face au @ToulouseFC est donc annulé et les Bleus affronteront le @DFCO_Officiel mardi prochain à 10h30 à Aix-Les-Bains !

〰️#TeamBressan 🔵⚪ pic.twitter.com/8D4fpFccb5 — F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (@FBBP01) July 8, 2021

20h04 | L'effectif de Bourg-en-Bresse

👥 𝗘𝗙𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗙 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟮

Après vous avoir dévoilé les nouvelles recrues, voici les 21 joueurs qui composent l'effectif bressan 💙



📆 Rendez-vous ce soir à 21h00 pour voir le premier match de la saison face à notre partenaire l'@OL (21h00) !

〰️#TeamBressan 🔵⚪ pic.twitter.com/F5lUxnWBK0 — F. Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (@FBBP01) July 10, 2021

20h02 | L'Olympique Lyonnais en rouge

20h | Bienvenue au Stade Pierre-Rajon

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant l'Olympique Lyonnais à Bourg-en-Bresse au au Stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu. Le coup d'envoi est prévu à 21h.