Mercato : le RC Lens accélère pour Jérémy Gelin

Après avoir enregistré la signature de Facundo Medina (23 ans) cette semaine, le Racing Club de Lens poursuit son recrutement en défense. Selon les informations de l'Equipe, le club nordiste s'activerait pour enrôler Jérémy Gelin (23 ans). Le défenseur central du Stade Rennais se montrerait intéressé par le projet des Sang et Or et disposerait d'une proposition contractuelle de la part du promu.

La saison dernière, le principal protagoniste a disputé quatorze matchs de Ligue 1. Aucun accord n'a encore été trouvé entre les deux clubs. En marge du dossier Gelin, le Racing Club de Lens a réactivé la piste menant à Gaël Kakuta, mais aucune avancée significative n'a été relevée pour le moment.