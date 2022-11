CdM 2022, Brésil : Tite s'attend à un grand Neymar

La suite après cette publicité

Il est absolument rayonnant depuis le début de saison avec le PSG, que ce soit dans le jeu ou en terme de statistiques avec encore un gros match hier au Moustoir à Lorient (1 but, 1 passe décisive) et la victoire au bout, 2-1. Neymar (30 ans) va arriver à la Coupe du monde au Qatar dans moins de deux semaines, dans la forme de sa vie. Dans une interview accordée à Globo Esporte, le sélectionneur du Brésil Tite, est ravi du sérieux sa star et de son état de forme.

« Il a fait une préparation individuelle avec sa conscience de commencer à se préparer pendant ses vacances, à Mangaratiba. Ricardo Rosa, son préparateur physique personnel, a donné toutes ces conditions. Le PSG a fourni cette condition pour accélérer tout ce processus. Mais c'est fondamentalement sa capacité à vouloir se préparer individuellement. La volonté de gagner est une chose (...) Lorsque vous vous préparez à l'avance, vous récoltez ce qui a été fait en préparation. »