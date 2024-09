Benjamin Stambouli rebondit au FC Metz

Nouvelle aventure pour Benjamin Stambouli. Joueur d’expérience du haut de ses 34 ans et libre après une précédente expérience du côté du Stade de Reims, il vient de retrouver un nouveau club. En effet, il s’est engagé avec le FC Metz actuel pensionnaire de Ligue 2.

Paraphant un contrat de deux ans jusqu’en juin 2026, Benjamin Stambouli portera le numéro 21. Polyvalent et capable de jouer en défense centrale et un cran plus haut, il découvre le septième club de sa carrière après Montpellier, Tottenham, le Paris Saint-Germain, Schalke 04, Adana Demirspor et le Stade de Reims.