LdC, Inter : deux cadres forfaits face au Barça, Lautaro Martinez incertain

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. C'est le cas pour l'Inter Milan et le FC Barcelone, qui s'apprêtent à croiser le fer dans le cadre de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Dans ce choc du groupe C programmé ce mardi (21 heures), les Nerazzurri ne pourront pas compter sur deux éléments majeurs de l'effectif entraîné par Simone Inzaghi. Romelu Lukaku (29 ans) et Marcelo Brozovic (29 ans) ne seront en effet pas disponibles pour la réception du Barça cette semaine.

La suite après cette publicité

C'est l'entraîneur de l'Inter qui l'a confirmé ce lundi, en conférence de presse d'avant-match. Le buteur belge, blessé à la cuisse depuis fin août, devait initialement revenir contre les Blaugranas. Le milieu croate, s'est lui blessé à la cuisse contre l'Autriche (3-1), en Ligue des Nations. À noter que Lautaro Martinez (25 ans) est lui incertain pour cette belle affiche de C1. L'Inter pourrait donc se retrouver sacrément amoindrie face à l'actuel leader de Liga.

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

Suivez la Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs de ce soir.