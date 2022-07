Le PSG est sur le point de boucler deux arrivées

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain est presque au complet. Ce lundi, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, qui est courtisé par la Juventus, ont retrouvé le chemin de l'entraînement. Christophe Galtier et son staff ont donc pratiquement tout leur effectif à disposition. Mais il manque encore des joueurs. Ce n'est pas un secret, le club de la capitale veut recruter plusieurs joueurs afin de se renforcer à certaines postions. Dans l'entrejeu, le Lillois Renato Sanches plaît beaucoup, d'autant qu'il a déjà collaboré avec le duo Galtier-Campos dans le nord.

Samedi, Record et RMC Sport annonçaient même que le dossier était sur le point d'être bouclé, Paris ayant convaincu les Dogues. Mais d'après Le Parisien, la partie est encore très loin d'être gagnée. Malgré la volonté du Portugais de rejoindre la capitale plutôt que de filer à l'AC Milan, le PSG et le LOSC n'arrivent pas à s'entendre. Le président Olivier Létang reste ferme et réclame toujours plus que les 10 millions d'euros proposés par les pensionnaires du Parc des Princes. Si ça traîne pour Renato Sanches, en revanche, Paris est en train d'accélérer pour Gianluca Scamacca.

Scamacca et Skriniar attendus dans la semaine

Vendredi, la presse italienne a indiqué qu'un rendez-vous décisif devait avoir lieu à Milan entre Sassuolo, Paris (Antero Henrique) et l'agent du joueur. Visiblement, cette rencontre a porté ses fruits. Le Parisien assure ce lundi que le transfert devrait être bouclé cette semaine pour un montant de 45 millions d'euros hors bonus. L'attaquant, lui, est déjà d'accord pour venir. Idem pour Milan Skriniar. Les discussions se sont poursuivies avec l'Inter Milan afin de boucler ce dossier, qui aurait donc bien avancé.

L'opération pourrait être conclue pour 60 millions d'euros selon la presse italienne, mais les Lombards en veulent 70. Ce qui est certain, c'est que le Paris Saint-Germain veut absolument que ces deux transferts soient bouclés cette semaine avant que l'équipe professionnelle s'envole samedi pour le Japon à l'occasion d'une tournée estivale de dix jours. Galtier et le club espèrent que les deux renforts seront présents afin de les intégrer au plus vite sur comme en-dehors du terrain au sein du groupe. Paris accélère donc pour accueillir au plus vite Scamacca et Skriniar.