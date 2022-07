Le PSG est en passe de boucler une nouvelle arrivée

La suite après cette publicité

Luis Campos a enfilé le bleu de chauffe. Le nouvel homme fort du PSG s'active sur plusieurs fronts en même temps et les effets commencent à se faire sentir. Après le premier recrutement de Vitinha, une seconde arrivée devrait bientôt se boucler à en croire les informations de Record au Portugal, et de RMC. Renato Sanches est sur le point de débarquer dans la capitale française.

Le champion de France semblait avoir une longueur de retard ces derniers jours, dépassé par l'AC Milan notamment. Le LOSC avait accepté l'offre de 15 M€ des Lombards, quand le PSG n'était disposé à en offrir que 10. C'était sans compter sur la volonté de l'international portugais de privilégier Paris coûte que coûte. Les négociations entre Lille et le PSG ont repris et avancent vite, au point qu'une annonce est prévue dans les prochains jours.

Les dossiers Scamacca et Skriniar pas encore réglés

Renato Sanches deviendrait alors le second renfort, car les autres dossiers chauds du moment bloquent toujours d'après les dernières informations venues d'Italie. Il y a d'abord le cas Gianluca Scamacca. Hier, la Gazzetta dello Sport révélait quelques détails financiers de l'offre qu'allait formuler le PSG, mais les 35+5 M€ ne conviennent pas à Sassuolo. Selon Sky Sport Italia, les Neroverdi ont dit non et attendent toujours 50 M€.

Tout porte à croire que le club francilien va retenter sa chance, tout comme pour Milan Skriniar. Toujours selon Sky Sport, Antero Henrique est cette fois de la partie. Il serait même à Milan pour négocier. Les positions se rapprochent car pour la Gazzetta dello Sport ce samedi matin, «seulement 10 M€» séparent les deux clubs. Les Nerazzurri avancent en parallèle sur le successeur du Slovaque, Gleison Bremer, le joueur du Torino.