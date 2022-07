Mercato PSG : ça se complique pour Renato Sanches !

La suite après cette publicité

L'opération était pourtant bien avancée. Depuis l'arrivée de Luis Campos à la tête de la direction sportive parisienne, le milieu de terrain lusitanien était l'un des objectifs prioritaires pour renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Le joueur était très séduit à l'idée de revêtir la tunique parisienne, et avait même déjà rencontré les dirigeants du PSG comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato.

Restait à se mettre d'accord avec Lille, puisqu'Olivier Létang, le patron lillois, exigeait bien plus d'argent au champion de France qu'à l'AC Milan. Luis Campos de son côté ne voulait pas verser plus de 10 millions d'euros pour le joueur dont le contrat expire dans un an. Et visiblement, il n'y a pas eu d'accord avec la formation nordiste. Comme l'indique Sky Italia, l'opération est même à l'arrêt.

L'AC Milan revient dans la course

Et forcément, cela bénéficie à l'AC Milan, dont l'offre de 15 millions d'euros avait été considérée comme acceptable par la direction lilloise. Selon le média transalpin, le champion d'Italie en titre est de retour dans la course et les dirigeants milanais ont redémarré les contacts avec l'entourage du milieu de terrain de 24 ans.

Le PSG n'a pas forcément dit son dernier mot, mais on peut le dire, l'arrivée de l'international lusitanien au Parc des Princes est bien moins avancée que ce qu'on pouvait penser. Reste donc à voir si Luis Campos tentera de revenir dans la course, ou s'il laissera l'ancien du Bayern filer en Italie.