Renato Sanches est à Paris !

Le PSG accélère sur son mercato estival. Alors que le milieu de terrain portugais Vitinha se rapproche à grand pas, c'est un autre Portugais qui débarque à Paris cet après-midi. En effet, selon nos informations, Renato Sanches a quitté son lieu de vacances, en Algarve, pour se rendre dans la capitale française. Le but étant de rencontrer les dirigeants parisiens et avancer sur un accord contractuel.

Comme nous vous l'expliquions hier, le PSG s'est rapproché des exigences du joueur (aux alentours de 6 M€ par saison) et doit s'entendre avec le LOSC sur les modalités d'un transfert. L'international portugais (24 ans), qui fait également l'objet d'une offre de l'AC Milan, n'a plus qu'un an de contrat avec les Dogues, et fait figure de piste très sérieuse pour le PSG. Les joueurs lillois sont attendus à l'entraînement demain, pour la reprise. A voir si Renato Sanches sera présent.