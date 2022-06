Mercato PSG : Luis Campos passe la seconde

La suite après cette publicité

À force, certains pourraient croire que Luis Campos n'est qu'un mirage. Intronisé conseiller football du Paris Saint-Germain le 10 juin dernier, le Portugais de 57 ans travaille sur le recrutement, et on en attend encore les premières retombées. À quelques jours de la reprise de l'entraînement, le nouvel entraîneur n'est officiellement pas nommé (il s'agit de Christophe Galtier) et aucune recrue n'a été signée.

Mais en coulisses, les choses avancent bien, comme nous le racontons régulièrement. Le tandem Campos-Henrique, au fonctionnement bien réglé, a déjà bouclé plusieurs dossiers, avec des accords pour plusieurs joueurs. Le premier d'entre eux est la priorité de recrutement, à savoir Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de l'Inter a dit oui au PSG, le contrat est ficelé et il ne reste plus qu'à trouver un accord définitif avec le club italien. Mais comme nous vous l'avions annoncé, l'optimisme règne depuis le début dans ce dossier.

En pole pour Renato Sanches, à l'affût pour Lewandowski

De même, concernant le milieu portugais Vitinha. L'accord est total avec le joueur, et il fallait régler les détails concernant l'échelonnement du paiement au FC Porto. Comme relayé par la presse portugaise ce matin, ce n'est plus qu'une question de jours, voire d'heures. Sur le dossier Renato Sanches, plusieurs informations contradictoires alimentent les gazettes françaises, allant d'un simple intérêt à une offre de 10 M€ formulée au LOSC. Selon nos informations, le PSG discute bien avec le LOSC, qui possédait une proposition de 15 M€ + 3M€ de bonus de la part de l'AC Milan. Une offre que Lille a voulu négocier à 20 M€.

Le club milanais offre 4,5 M€ par an au milieu portugais de 24 ans, alors que le PSG s'est lui rapproché des émoluments souhaités par Renato Sanches, à savoir 6 M€. L'accord contractuel existe entre les deux parties et le club francilien est très optimiste pour aller au bout dans ce dossier. D'autres sont toujours en cours, et moins évoqués par les médias. On pense par exemple à un autre défenseur pour lequel Paris discute depuis plusieurs semaines. C'est l'une des priorités de Luis Campos, très investi sur ce cas. Un accord contractuel est également très proche mais les discussions n'ont pas débuté avec le club en question.

L'autre chantier concerne bien évidemment le secteur offensif, avec la volonté de recruter plusieurs attaquants pour épauler Kylian Mbappé dans le 3-5-2 qui pourrait être mis en place. Le dossier Robert Lewandwski est toujours étudié malgré l'avance du FC Barcelone. Antero Henrique discute avec Pini Zahavi, qui représente les intérêts de l'attaquant polonais. L'associer avec Mbappé est un objectif clair. Gianluca Scamacca est, comme Skriniar ou Vitinha, dans les tuyaux et pourrait vite débarquer à Paris, dans la peau d'une doublure. Ce qui n'exclut pas, comme nous vous l'avions évoqué, le recrutement d'un attaquant supplémentaire, avec un profil similaire à celui de Kylian Mbappé en 2017 : jeune et avec un gros potentiel.