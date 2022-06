Le PSG n'abdique pas pour Robert Lewandowski, le FC Barcelone confiant

La suite après cette publicité

Si Christophe Galtier n'est pas encore sur le banc du PSG à l'heure où l'on écrit ces lignes, Luis Campos de son côté s'agite en coulisse pour dessiner les contours du PSG version 2022-23. Et le nouvel homme fort du mercato parisien s'active sur tous les postes, que ce soit en défense centrale (Skriniar), un latéral droit polyvalent, au milieu de terrain (Renato Sanches, Vitinha et d'autres sont visés) ou en attaque (Scamacca, une possible doublure à Mbappé et Lewandowski). Pour ce dernier, Paris n'a pas dit son dernier mot bien au contraire.

Alors que tout indiquait qu'un mariage de raison entre l'attaquant polonais et le FC Barcelone était d'ores et déjà acté, «Lewy» n'a pas encore signé en Catalogne. Pourtant, l'attaquant Polonais, qui souhaite rejoindre le Barça est déjà d’accord sur un contrat de trois ans avec les Espagnols. La faute à l'intransigeance du Bayern sur le montant demandé pour laisser partir sa star offensive sous contrat jusqu'en juin 2023. Devant ces montants, le Barça, qui va bientôt récupérer une puissance financière digne de son standing, n'a pour le moment pas finaliser le dossier. Les Catalans devraient bientôt formuler une nouvelle offre de 50M€ et espèrent qu'elle soit acceptée.

Paris s'active en coulisse pour Robert Lewandowski

Une aubaine pour Paris qui travaille sur le dossier depuis plusieurs jours et rêve d'associer le Polonais à Kylian Mbappé en attaque. Selon nos informations, le PSG croit, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toujours en ses chances de recruter Robert Lewandowski. Pini Zahavi n'est d'ailleurs pas contre voir arriver son protégé au PSG, dans un club qu'il connaît parfaitement bien pour avoir fait venir Neymar il y a quelques saisons.

Un dossier indépendant à celui de Gianluca Scamacca, l'attaquant de Sassuolo que Paris souhaite aussi recruter. Dans ce secteur, les Parisiens souhaitent se renforcer avec plusieurs éléments. Et le buteur italien, dont l'arrivée au PSG se profile un peu plus chaque jour, fait partie des joueurs sur lequel Paris veut miser à l'avenir. Même sans coach aux manettes, la formule 1 PSG version Luis Campos passe déjà la seconde. Reste désormais pour la monoplace à franchir la ligne d'arrivée en premier.