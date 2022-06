PSG : comment fonctionne le duo Luis Campos-Antero Henrique

La suite après cette publicité

L'un est arrivé auréolé d'une réputation impeccable de dénicheur de talents, l'autre est revenu de nulle part. A priori, rien ne semblait présager d'une association entre Luis Campos (57 ans) et Antero Henrique (54 ans) au Paris Saint-Germain. Et pourtant, c'est bien ce duo qui œuvre en coulisses depuis plusieurs semaines maintenant pour répondre au nouveau cahier des charges établi par la direction qatarie. Plus de travail, des joueurs plus impliqués, moins de stars, plus de ventes.

Ces dernières semaines, on a souvent entendu la même rengaine : à Campos le recrutement, à Henrique la lourde charge de vendre les nombreux indésirables. Mais la réalité est plus nuancée. L'ancien directeur sportif unique du PSG, Antero Henrique, avait été poussé au départ en 2019 en raison de différends avec Thomas Tuchel, mais il a gardé l'oreille des dirigeants au Qatar. Et c'est sans prétention exagérée qu'il se présente actuellement, lors des rendez-vous avec des agents ou clubs, en disant qu'il gère la stratégie globale du PSG.

C'est souvent lui à la manœuvre pour les négociations de transferts avec les clubs, c'est aussi lui qui parle argent avec les joueurs et leurs représentants, au moment d'établir les contrats. S'il n'est pas obligatoirement dans tous les dossiers, il est généralement présent à ce stade du processus. Plus qu'un liquidateur donc.

Luis Campos en mission séduction

De son côté, Luis Campos est vraiment impliqué dans la transmission du projet PSG, auprès des cibles établies. C'est lui qui va parler aux joueurs désirés pour les convaincre de venir. Pour leur montrer qu'il les suit depuis longtemps. Il est capable de leur fournir des détails sur leurs performances sur des matches vieux de plusieurs années, preuve que l'intérêt du club n'est pas feint.

Il est aussi entouré d'hommes de confiance, comme par exemple Ludovic Fattizzo, qui travaille en tant qu'intermédiaire sur des dossiers, comme ceux de Gianluca Scamacca et Milan Skriniar, ou même celui concernant Vitinha. L'attelage Campos-Henrique semble donc fonctionner, en s'appuyant sur les points forts de chacun. Ne reste désormais plus qu'à concrétiser les nombreuses pistes creusées ces dernières semaines.