Renato Sanches plombe l'accord LOSC-AC Milan

Renato Sanches est un homme courtisé. À 24 ans, le milieu de terrain portugais va quitter le LOSC. C'est une certitude. Mais pour aller où ? C'est là la grande question qui entoure l'avenir de l'ancien joueur du Bayern Munich. Depuis plusieurs mois déjà, l'AC Milan s'est positionné pour récupérer le joueur. Mais les Rossoneri doivent faire face à la concurrence du Paris Saint-Germain. Et quelle concurrence !

Avec Luis Campos et Christophe Galtier, deux hommes qui connaissent très bien le joueur puisqu'ils ont collaboré ensemble à Lille, le PSG a deux atouts dans son jeu. Malgré cela, les Lombards n'ont jamais lâché l'affaire. Et visiblement, ils ont eu raison d'y croire. Hier, Sky Italia a révélé que Milan avait pris une belle option et que l'opération était à l'arrêt côté parisien.

Le LOSC et Milan sont d'accord mais...

La raison ? Le PSG ne proposerait que 10 millions d'euros pour le joueur sous contrat jusqu'en 2023. Ce qui ne serait pas assez selon le président nordiste Olivier Létang. De leur côté, les Rossoneri proposeraient 15 millions d'euros. En réalité, l'offre serait inférieure à ce montant. Ce vendredi, Sky Italia évoque une proposition de 10 millions d'euros. Un accord aurait été trouvé entre les Dogues et les Milanais.

Ces derniers doivent maintenant s'entendre avec Renato Sanches et son agent Jorge Mendes. Seul problème, le joueur donnerait sa préférence à Paris. Malgré tout, Milan espère le convaincre et veut boucler cette opération très rapidement afin d'éviter de se faire doubler par les pensionnaires du Parc des Princes. Mais pour le moment, l'international portugais du LOSC veut Paris à tout prix !