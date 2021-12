Real Madrid : Eden Hazard en prend encore pour son grade

La suite après cette publicité

L'occasion était idéale pour lui. Titularisé pour la première fois depuis le mois de septembre avec le Real Madrid, l'international belge avait l'opportunité, face à Cadiz, de montrer qu'il pouvait encore être considéré comme un joueur important de l'équipe. D'autant plus que le contexte était idéal : face à une équipe mal classée et qui enchaîne les mauvais résultats (19e), et dans un Real Madrid en confiance, entouré de partenaires en forme comme Vinicius Junior ou Karim Benzema.

Seulement, sa prestation a encore été assez moyenne, n'ayant que peu d'influence dans le jeu et ne parvenant pas à être décisif. Sans foncièrement être mauvais, loin de là, il n'a pas été au niveau qui doit être le sien. « Il a eu un peu de mal à entrer dans le match, il a été meilleur en deuxième période. Il n'a pas l'habitude de jouer sur le côté droit comme cela, mais quand il est venu jouer dans l'axe pour combiner avec Karim (Benzema), il a été très bon, très actif. Il pourra être une menace supplémentaire pour la deuxième partie de saison », a expliqué Carlo Ancelotti après le match, tentant tout de même de défendre tant bien que mal son numéro 7. Mais pas de quoi berner les journalistes espagnols et les supporters.

Les médias en attendent bien plus

C'est encore lui qui est pointé du doigt ce lundi matin. « En première période, il a été peu participatif, il cherchait l'axe, un peu mieux en deuxième période, mais je pense que tant qu'il ne joue pas à gauche, ce qui est improbable vu que Vinicius est bien meilleur que lui, on ne verra pas le meilleur Hazard », lance par exemple le célèbre consultant Julio Maldonado sur le site de Marca. « Les défenseurs d'Eden Hazard, s'il en existe encore quelques-uns, ont pu voir qu'il n'est pas au niveau pour être titulaire au Real Madrid. Il n'est pas seulement à des années lumières de son meilleur niveau, il est aussi à des années lumières de Rodrygo ou d'Asensio », peut-on lire dans un autre article du journal.

Du côté de AS, il reçoit tout de même quelques bons points, notamment grâce à sa deuxième période, mais le média précise que « sa première période a été pauvre ». Le journal souligne que c'est la première fois qu'il joue les 90 minutes d'un match avec le Real Madrid depuis novembre 2019 ! Autant dire que ce n'est pas avec ce genre de prestation qu'il va (enfin) se mettre Madrid dans la poche.