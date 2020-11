EdF : Didier Deschamps explique pourquoi il a sélectionné Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Le travail a payé. Excellent avec le Borussia Mönchengladbach (10 buts inscrits en Bundesliga la saison passée), Marcus Thuram (23 ans) a pleinement profité de l’exposition de la Ligue des Champions pour se montrer aux yeux de Didier Deschamps. Auteur notamment d’un doublé face au Real Madrid, le fils de l’ancien champion du monde 98 a donc été convoqué en équipe de France, pour les matches face à la Finlande, au Portugal et la Suède. Et voici la raison pour laquelle DD l’a appelé.

« Marcus je le suis depuis un bon moment. Il a un profil intéressant de par ce qu’il fait. Il faisait déjà de bonnes choses à Guingamp, il est passé à un niveau supérieur, avec son club, il a la capacité à créer des différences, il a de la puissance, de la percussion, il marque, fait marquer, il a la capacité dans des gros matches à être très souvent présent. C'est ce qui me fait l'appeler aujourd’hui. Je n'exclus pas qu'il puisse y en avoir en mars (d’autres nouveautés, ndlr), même si on se rapprochera de la préparation spécifique. C'était le moment pour le voir avec nous. Il a la particularité d’être le fils de. C'est déjà arrivé à certains. Cela doit faire énormément plaisir à son papa et à mon Tutu, mais ça, ça passe au deuxième, troisième plan. Cela récompense sa progression et il a encore une marge de progression », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.