Trabzonspor : Batista Mendy impressionne déjà tout le monde

Approché par plusieurs écuries cet été, dont le Celta Vigo, Batista Mendy (23 ans) a finalement décidé de poursuivre sa carrière à Trabzonspor. Un premier challenge à l’étranger pour l’ancien joueur du SCO d’Angers, bien décidé à se faire sa place au plus vite. Et il n’a pas perdu de temps.

Titulaire et présent sur le terrain durant 90 minutes face à Besiktas, il a épaté tout le monde. Généreux dans l’effort et dans tous les bons coups, il a été impliqué sur l’un des buts de son équipe, qui s’est imposée 3 à 0. Il aurait même pu marquer son premier but puisqu’il a trouvé la barre transversale sur un tir puissant. Sa prestation a été saluée par la presse turque. Batista Mendy a même été élu dans l’équipe type de la semaine. Des débuts de rêve…