Bayern Munich : Joshua Kimmich prolonge son contrat

Malgré une offre du Paris Saint-Germain, Joshua Kimmich (30 ans) a décidé de poursuivre l’aventure avec le Bayern Munich. En effet, l’international allemand, qui était en fin de contrat, a étendu son bail. La bonne nouvelle a été officialisée ce jeudi. «Joshua Kimmich a prolongé son contrat avec le FC Bayern jusqu’au 30 juin 2029. Cet été, cela fera 10 ans que le joueur de 30 ans a rejoint Munich. Au cours de cette période, le capitaine allemand a remporté huit titres de Bundesliga, la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, entre autres titres.»

Aux anges, le polyvalent milieu de terrain a confié : « au FC Bayern, je bénéficie du meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C’est sur cette base que j’ai pris ma décision. Pour moi, actuellement, il n’existe pas de meilleure combinaison de coéquipiers, de staff technique et d’ambiance de club pour atteindre un succès maximal. Je me sens chez moi ici et je n’ai pas encore terminé ce que j’ai à faire.» Une excellente nouvelle pour les Bavarois, qui ont déjà blindé Alphonso Davies et Jamal Musiala ces dernières semaines.