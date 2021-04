Real Madrid - FC Barcelone : ces joueurs qui auraient pu jouer chez l'ennemi

La suite après cette publicité

Des joueurs qui ont joué au FC Barcelone et au Real Madrid, il y en a eu. Luis Figo est probablement l'exemple le plus connu des fans de foot, puisque son transfert avait créé une polémique historique chez nos voisins ibères, tout comme des joueurs du calibre de Ronaldo, Samuel Eto'o, Michael Laudrup, Bernd Schuster et Luis Enrique ont aussi défendu les couleurs des frères ennemis du foot espagnol. Et il y a aussi des joueurs qui ont été tout proches de signer chez l'un des deux clubs, avant de rejoindre l'autre. Forcément, Blaugranas et Merengues sont sur tous les bons coups et il est fréquent qu'ils soient opposés sur de nombreux dossiers, du recrutement de pépites pour les équipes de jeunes jusqu'à des transferts aux montants exorbitants.

Le premier exemple qui nous vient en tête au vu de l'actualité n'est autre que Pedri, la sensation du moment en Espagne. Si les Catalans avaient sécurisé son arrivée à l'été 2019 contre un montant fixe de 5 millions d'euros (pouvant grimper à un peu plus de 20 M€ en fonction des bonus), le petit prodige canarien de 18 ans aurait très bien pu être compagnon de vestiaire de Sergio Ramos ou de Luka Modric en ce moment. Alors qu'il évoluait en U15, Pedri avait quitté son île natale pour tenter sa chance avec le centre de formation du Real Madrid. Mais les conditions climatiques - de fortes chutes de neige - ont fait qu'il n'a pratiquement pas pu fouler la pelouse de Valdebebas pour montrer ses qualités. Un sacré coup de pouce du destin pour les Catalans quand on sait que les neigées se font très rares à Madrid... « Dès que j'ai porté ce maillot, j'ai regardé l’écusson et j'ai su que quelque chose n'allait pas. Finalement, je me suis retrouvé dans l'équipe que je voulais », confiait récemment le principal concerné.

Benzema aurait pu être un acolyte de Messi

Dans le sens inverse, Vinicius Junior aurait lui aussi pu revêtir la tunique du rival tant détesté, en l'occurrence le Barça. En 2017, le FC Barcelone avait un accord avec Flamengo pour le transfert du joueur, à l'époque âgé de 16 ans, dans une opération menée par André Cury. La famille du joueur avait même voyagé à Barcelone. Seulement, le Real Madrid est passé par là... avec 15 millions d'euros supplémentaires, souhaitant éviter de passer à côté d'un potentiel nouveau Neymar. Sans parler des différentes commissions qui ont fait grimper l'opération à 60 millions d'euros. Cas de figure similaire pour Marco Asensio, en 2014, alors que l'Espagnol n'était qu'un adolescent. Le Barça avait trouvé un accord avec Mallorca autour d'un montant de 4,5 millions d'euros. Seulement, le club insulaire voualit l'argent cash, alors que les dirigeants catalans voulaient inclure des variables pour atteindre ce montant. Résultat : accord brisé... Et ce même été là, Andoni Zubizarreta avait débourser 5,5 millions d'euros pour le célèbre Douglas... Un an plus tard, Asensio rejoignait les rangs madrilènes.

Et que dire de Karim Benzema. Remontons à l'année 2008. Le jeune Lyonnais fait énormément parler de lui, et attire logiquement l'œil des plus grosses écuries du Vieux Continent. Txiki Begiristain, à l'époque directeur sportif du Barça, voyage en terres rhodaniennes pour rencontrer le joueur, au domicile familial, alors que les rapports des recruteurs barcelonais au sujet du Français était excellent. Seulement, le dirigeant barcelonais n'est pas ressorti convaincu de cette visite chez les Benzema, par l'attitude du principal concerné, qui ne le regardait pas, et inquiet par ses amitiés dites problématiques. Le Barça a estimé qu'il ne pourrait pas s'adapter et qu'il pouvait causer des soucis. Un an plus tard, Florentino Pérez, président madrilène, fait le même voyage. Mais lui, est convaincu, et la suite tout le monde la connaît.

La doublette Modric-Kroos au Barça ?

Et que dire de Luka Modric, proposé au FC Barcelone en 2008 lorsqu'il évoluait au Dinamo Zagreb, refusé par les dirigeants catalans car l'effectif était déjà bien couvert dans l'entrejeu. Le Croate avait même fait le voyage à Barcelone à l'époque - d'où la célèbre photo de Modric avec la tunique catalane qui circule toujours autant sur les réseaux sociaux - mais c'est à Madrid qu'il a posé ses valises de façon définitive en 2012. Andoni Zubizarreta, directeur sportif du FC Barcelone, avait aussi la possibilité de recruter Toni Kroos en 2014. Mais celui qui est passé par l'OM par la suite avait balayé le dossier de l'Allemand d'un revers de main, ne l'estimant pas au niveau pour jouer au Camp Nou. Il y a également eu d'autres dossiers, un peu moins concrets, comme Thibaut Courtois, convoité par le FC Barcelone en 2014, ou Dani Ceballos. Par le passé, Dani Alves a aussi été proche de rejoindre le Real Madrid, comme David Villa ou Ivan Rakitic, alors que David Beckham a eu des possibilités sérieuses de signer en Catalogne. Sans parler d'Alfredo di Stefano si on fouille dans les archives. L'histoire des deux clubs aurait pu être bien différente...