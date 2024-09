L’ambassadeur du Brésil défend Vinicius en pleine polémique

C’est une nouvelle polémique pour Vinicius en Espagne. Souvent pris pour cible de manière odieuse par des supporters racistes, l’ailier brésilien s’est logiquement offusqué face à ce comportement hostile du public espagnol à son égard. Allant fréquemment dans la surenchère en provoquant parfois les supporters adverses, le numéro 7 des Merengues adresse aussi certaines piques en conférence de presse. Dernièrement, Vini a encore provoqué l’ire du public ibérique au détour d’une interview accordée à CNN dans laquelle il explique qu’il faudrait éventuellement retirer la Coupe du monde 2030 à l’Espagne, qu’il considère comme un pays raciste.

Des propos qui ont choqué et qui ont contraint les soutiens à l’ancien de Flamengo à sortir les boucliers. C’est notamment le cas de Orlando Leite, ambassadeur du Brésil en Espagne. Dans un entretien sur les ondes de la Cadena SER, Leite s’est fendu d’une grande tirade pour expliquer que l’attaquant du Real n’avait pas insulté l’Espagne : «comme je l’ai dit, il y a du racisme partout dans le monde et l’Espagne est considérée pour ce qu’elle est : un pays idéal pour vivre - et Madrid aussi -, comme le dit Vinicius. Je ne pense pas qu’il doive rectifier le tir, car c’était une hypothèse.» Reste à savoir si cette défense sera utile à Vinicius.