L’Espagne se retourne contre Vinicius Junior !

«J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter quelqu’un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu (pour la Coupe du monde, ndlr), parce que si le joueur ne se sent pas à l’aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir le racisme, c’est un peu compliqué.» Tels étaient les propos de Vinicius Junior lors d’un entretien accordé à CNN, diffusé dans la nuit de mardi à mercredi.

Même si le Brésilien a aussi relativisé - « je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, parce qu’il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité même, qui ne sont pas racistes. C’est un petit groupe qui finit par affecter l’image d’un pays dans lequel il fait très bon vivre » - ses propos passent très mal en Espagne. Sur les réseaux sociaux, des milliers d’utilisateurs ont taclé le Brésilien, dont beaucoup de supporters madrilènes. « Une majorité ne peut pas payer pour une minorité. J’adore Vini, mais les choses se passeraient mieux pour lui s’il revoyait certains de ses comportements. Vinicius ne vit pas le quotidien, dans la rue. Il a vécu des épisodes racistes, mais la société espagnole n’est pas raciste », a par exemple lancé l’ancien joueur d’origine équato-guinéenne du Real Madrid et consultant pour El Chiringuito Javier Balboa.

Le foot espagnol défend l’Espagne

« L’Espagne n’est pas un pays raciste. Il peut y avoir une minorité de racistes, qui doit payer pour ce qu’elle fait, mais on ne peut pas généraliser. De là à enlever un Mondial à un pays, c’est déplacé », s’est emporté Raul Albiol, le défenseur de Villarreal. « Pourquoi il n’y a pas de problèmes avec les autres joueurs de son équipe ? C’est dommage qu’il dise que l’Espagne est raciste. Vinicius doit demander pardon », a pour sa part lancé le Brésilien Donato, légende du Deportivo de la Corogne.

Il faut dire que même Dani Carvajal a tenu à recadrer son coéquipier lors d’une conférence de presse de la sélection espagnole : « je ne considère pas que l’Espagne doive être privée de Mondial, même s’il y a un petit groupe de personnes qu’il faut éliminer. Nous sommes un pays avec une grosse diversité culturelle. J’ai grandi dans un quartier de Leganés avec des gens de plein de nationalités différentes, et je peux me vanter du fait que l’Espagne n’est en rien un pays raciste ». Le sélectionneur ibérique Luis de la Fuente a aussi été très clair quand il a été interrogé à ce sujet : « je vais être franc : l’Espagne n’est pas raciste. L’Espagne est un exemple de cohabitation, de respect et d’intégration qui devrait être admiré de tous. Qu’il y ait des indésirables ? Oui, bien sûr, et on doit s’améliorer sur ça, mais j’insiste, l’Espagne n’est pas raciste et est un exemple pour beaucoup de pays ». Le message est passé.