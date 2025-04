Versailles : Samy Baghdadi et Freddy Mbemba sont très courtisés

14e de National et toujours menacé par la zone rouge, Versailles devrait être sujet à plusieurs mouvements cet été. Selon nos informations, deux joueurs sont déjà très courtisés en France et à l’étranger. Samy Baghdadi, d’abord, est pisté par le Deportivo La Corogne. Un intérêt prononcé pour l’attaquant de 27 ans, mais que le 12e de D2 espagnole n’a pas encore matérialisé par une offre.

La suite après cette publicité

Cette saison, Baghdadi a marqué 10 buts et délivré 6 passes décisives en 27 matchs de N1. Dans le même temps, Freddy Mbemba a, lui, des touches en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Des clubs de L1, L2, Bundesliga 1, Bundesliga 2, et d’Eredivisie, sont sur le coup, mais leur identité n’a pas filtré. L’attaquant de 22 ans, auteur de 8 buts et 7 passes décisives en 26 matchs de National 1, est arrivé l’été dernier en provenance de Dunkerque.