La sortie coup de poing de Vinicius Jr fait met le feu en Espagne

Vinicius Jr n’a pas la langue dans sa poche. Talentueux balle au pied, le Brésilien est aussi un homme engagé et prêt à se battre pour les causes qu’il défend. Depuis quelques saisons maintenant, le joueur du Real Madrid multiplie les sorties médiatiques concernant le racisme, dont il a été malheureusement victime de l’autre côté des Pyrénées. Ce mercredi, l’attaquant auriverde a profité d’un nouveau micro tendu, celui de CNN, pour évoquer ce sujet qui lui tient à cœur. Ses propos sont relayés par Marca.

«J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter quelqu’un à cause de la couleur de sa peau. Jusqu’en 2030, nous avons une très grande marge d’évolution. J’espère donc que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si en 2030 les choses n’évoluent pas, je pense que nous devons changer le lieu (pour la Coupe du monde, ndlr), parce que si le joueur ne se sent pas à l’aise et ne se sent pas en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir le racisme, c’est un peu compliqué.»

Vinicius Jr continue son combat

Le n°7 du Real Madrid a ensuite ajouté : «je veux faire tout mon possible pour que les choses changent, parce qu’il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité même, qui ne sont pas racistes. C’est un petit groupe qui finit par affecter l’image d’un pays dans lequel il fait très bon vivre. J’adore jouer pour le Real Madrid. J’adore l’Espagne, avoir les meilleures conditions pour y vivre avec ma famille. Nous espérons que les choses pourront évoluer davantage. Elles ont déjà évolué jusqu’à présent, mais elles peuvent évoluer beaucoup plus. D’ici 2030, les cas de racistes et de racisme peuvent et doivent diminuer.»

Un problème que le Real Madrid prend très au sérieux selon le joueur. «Au club, nous en parlons souvent. Non seulement moi, mais tous les joueurs ont dit que si cela se produisait, la prochaine fois, nous devrions tous quitter le terrain pour que tous ceux qui nous ont insultés aient à payer une pénalité beaucoup plus élevée (…) Aujourd’hui, certains supporters sont peut-être encore racistes, mais ils ont peur de s’exprimer sur le terrain de football et dans les endroits où il y a beaucoup de caméras. Avec cela, nous réduirons le racisme, petit à petit. Bien sûr, nous ne pourrons pas l’éradiquer, mais je suis déjà heureux de pouvoir changer la mentalité espagnole.»

Des réactions diverses en Espagne

Il a conclu ensuite : «dans le cas que j’ai eu à Valence, tout le monde a dit que la bonne chose à faire aurait été de quitter le terrain, mais comme vous êtes là pour défendre une équipe, parfois, vous ne le faites pas. Nous savons que tout le monde sur ce terrain n’est pas raciste et ils (les supporters) sont allés là-bas pour regarder le match. C’est toujours très difficile de finir un match comme celui-ci, mais avec tout ce qui s’est passé, cela augmente à chaque fois. L’équipe doit quitter le terrain pour que les choses puissent changer le plus rapidement possible»

De l’autre côté des Pyrénées, les propos de Vinicius Jr ont forcément fait couler de l’encre, notamment ceux concernant la possibilité de retirer l’organisation du Mondial 2030 à l’Espagne si les choses ne s’arrangent pas. Relevo évoque «la croisade de Vinicius contre le racisme va encore plus loin et pointe du doigt l’Espagne» et «une déclaration qui a suscité la polémique parmi le public espagnol ». Sur le plateau d'El Chiringuito, un consultant a critiqué le Brésilien pour ses propos. «Ça me fait mal que Vinicius nous mette tous dans le même sac. En Espagne, il y a des gens racistes, mais nous ne sommes pas un pays raciste.» Nul doute que ses déclarations risquent de faire couler de l’encre encore et encore en Espagne.