L’Arabie saoudite veut faire une razzia au Real Madrid !

L’Arabie saoudite veut frapper fort. Après deux derniers mercatos relativement calmes, le nouvel eldorado du football mondial a bien l’intention de dégainer à tout-va lors de la prochaine fenêtre estivale. Dans cette optique, de nombreuses rumeurs envoient d’ores et déjà Vinicius Junior dans le plus grand pays du Moyen-Orient. Antonio Rudiger étant lui aussi convoité. Mais ce n’est pas tout. Selon les dernières informations de la presse locale, un autre joueur des Merengues est également ciblé par la Saudi Pro League.

Après dix saisons passées dans l’équipe première du Real Madrid, son club formateur, Lucas Vazquez pourrait, en effet, rejoindre l’Arabie saoudite dans les mois à venir. Alors que son contrat expire dans moins de trois mois, sa situation demeure incertaine et son statut d’agent libre le 30 juin prochain attire logiquement la concurrence. A bientôt 34 ans, un club saoudien l’envisage déjà comme nouvelle recrue pour la saison à venir, et plus précisément Al-Qadisiyah.

Al-Qadisiyah s’attaque à Lucas Vázquez

Quatrième du championnat saoudien, le club de Pierre-Emerick Aubameyang - qui affronte actuellement Al Ettifaq - apprécierait particulièrement le profil de l’international espagnol (9 sélections) et souhaiterait donc l’attirer dans ses filets. Les tabloïds saoudiens rapportent même que l’offre proposée par Al-Qadisiyah porte sur deux saisons, avec un salaire annuel dépassant les 15 millions d’euros.

Un chiffre nettement supérieur à celui qu’il perçoit en tant que footballeur du Real Madrid. Par ailleurs, outre la dimension financière, Lucas Vázquez pourrait également avoir l’opportunité de rejoindre son ancien compère du Real Madrid, Nacho. Pour rappel, cette saison, Vasquez a marqué deux buts et donné six passes décisives en 39 rencontres, majoritairement disputées dans le couloir droit de la défense en l’absence de Dani Carvajal.