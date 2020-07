Arnaud Kalimuendo, Kays Ruiz, Thimothée Pembélé : Thomas Tuchel présente les nouvelles têtes du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris SG a vu partir deux des plus grands espoirs de son centre de formation cet été. Tanguy Nianzou Kouassi a préféré signer son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich, tandis qu'Adil Aouchiche devrait lui s'engager avec l'AS Saint-Étienne dans les tout prochains jours. Mais le club de la capitale a de la réserver et d'autres jeunes pointent le bout de leur nez.

Buteur contre Le Havre (9-0), Arnaud Kalimuendo, attaquant, a eu droit à une demi-heure de jeu face à Waasland-Beveren (7-0), se montrant encore remuant. Le milieu offensif Kays Ruiz a lui aussi joué trente minutes contre les Belges, tandis que le défenseur Thimothée Pembélé est lui entré à un quart d'heure de la fin du match. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel s'est montré plutôt satisfait de leurs débuts.

«Très impliqués et très concentrés»

«Ils commencent avec nous, c'est toujours un défi, car le niveau est très haut, à l'entraînement et en match. Ils se comportent bien et ils ont mérité de jouer. (...) Ils se comportent bien, ils sont très impliqués et très concentrés, c'est comme ça que ça doit être», a-t-il d'abord lancé, se penchant ensuite sur chaque cas particulier.

«Arnaud, il est bien, il travaille toujours dur en tant qu'attaquant, il est toujours dangereux pour marquer», a-t-il apprécié. «Kays, lui, c'est un joueur très technique, avec une bonne intelligence de jeu», a-t-il analysé, concernant le jeune milieu offensif. «Thimy, il doit encore s'adapter, vite, à notre style de jeu, à notre manière de défendre», a-t-il conclu au sujet du défenseur polyvalent. À eux de jouer pour se faire un peu plus leur place.