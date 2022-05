Guti se paye Kylian Mbappé

Décidément, la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain a tendu les journalistes espagnols et les ancien joueurs du Real Madrid. L'ancien milieu Guti, qui avait ouvert grand les portes du Real au Français il y a quelques semaines, estime désormais que Mbappé aurait des choses à prouver, comme il l'expliquait sur le plateau du Chiringuito : «si c'est le meilleur joueur du monde, il doit le démontrer. Pour le moment il ne l'est pas. Depuis quand il est à Paris ? 5 ans ? Combien de Ligue des Champions a-t-il gagné? Combien de Ballons d'Or? Il peut être le meilleur joueur du monde mais pour l'instant il ne l'est pas.»

S'il admet tout de même que le champion du Monde 2018 a du potentiel, il ne le voit pas comme le meilleur de la saison et n'est pas certain qu'il le soit dans les années à venir : «cette année le meilleur c'est Benzema. Il le sera peut-être la saison prochaine mais on ne sait pas qui va exploser, comme Vinicius ou Haaland. Il représente le futur mais pour le moment ce n'est pas le meilleur joueur du monde. C'est un joueur qui a la projection d'être le meilleur du monde, mais pour l'instant il ne l'a pas démontré au PSG en 5 ans. Il n'a gagné ni coupe européenne, ni Ballon d'Or mais évidemment il a gagné la Ligue 1. »