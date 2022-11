La FFF demande des explications à la FIFA pour le but annulé de Griezmann

La suite après cette publicité

On pensait que l'affaire en resterait là, à une fin de match de ce Tunisie-France (1-0) dans la confusion après le but annulé à Griezmann, mais en fait non. D'après les informations du Parisien, la FFF a demandé des explications à la FIFA car selon elle, les textes de l’Ifab, l'organisation mettant à jour les règles du jeu, indiquent que l'arbitre n'aurait pas du être sollicité par la VAR.

L'homme en noir, le Néo-zélandais Matthew Conger, avait déjà sifflé la fin de la rencontre, après qu'il ait demandé aux Tunisiens d'engager le ballon. C'est ce point-là que la fédération souhaite éclaircir auprès de l'instance internationale. Quelle que soit la réponse de la FIFA, le score ne devrait pas changer, surtout qu'il ne modifie pas les noms des qualifiés pour les 8es de finale.