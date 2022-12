CdM : l’étonnant récit de James Milner sur le Mondial 2014

Dans une émission produit par Amazon Prime et présentée par son ancien coéquipier en sélection Ben Foster, James Milner est revenu sur un fait marquant de son Mondial brésilien, en 2014. Le milieu de terrain raconte ainsi avoir eu peur d’être enlevé alors qu’il était en compagnie de Phil Jagielka, autre ancien de ses coéquipiers. Suivis par plusieurs personnes, il raconte : « On jette un coup d’œil et on marche un peu plus vite, et ils marchent un peu plus vite ».

La suite après cette publicité

« Puis ils se mettent à trottiner, alors on se met à courir et on se dit qu’on a des problèmes », a raconté celui qui évoluait alors à Manchester City. « Alors on commence à sprinter. En courant, une voiture s’est garée à côté de nous. Je me suis dit 'on va se faire kidnapper, c’est fini’ », a poursuivi Milner. « La porte s’est ouverte et il s’agissait de nos agents de sécurité en nous disant: 'vite, montez !'. On a sauté dans la voiture, on est partis, on est rentrés à l’hôtel ». Un souvenir mémorable pour le joueur des Three Lions.

À lire

Maroc : Walid Regragui livre ses ambitions avec les Lions de l’Atlas et scelle déjà son avenir !