L'international canadien Alistair Johnston quitte la MLS pour le Celtic FC

Le Celtic FC est déjà bien actif dans le marché des transferts. En effet, le club de Glasgow a annoncé ce samedi la signature de l'international canadien (33 sélections), Alistair Johnston. Le joueur de 24 ans, qui a participé aux trois rencontres du Canada durant la Coupe du Monde au Qatar, a paraphé un contrat de cinq ans avec le club écossais.

«L’internationaliste canadien de 24 ans, qui a récemment joué pour le Canada lors de ses trois matchs de groupe de la Coupe du monde au Qatar, retrouvera ses nouveaux coéquipiers à la fin de la semaine prochaine» peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué du Celtic, qui accueille le Canuck à partir du 1er janvier 2023 en provenance du CF Montréal, pensionnaire de la MLS, contre 3,5 M€.

🆕✍️ #JohnstonAnnounced!



We are delighted to announce the signing of Canadian International defender Alistair Johnston on a 5-year deal, subject to international clearance.



Welcome to #CelticFC, Alistair! 🍀🇨🇦