Coupe de France : Monaco sort Metz aux tirs au but et file en quarts

Les rencontres en milieu de semaine sont synonymes de coupes d'Europe. Mais pas toujours. En effet, en France, se joue actuellement aussi la Coupe de France. Si le Paris SG ne la joue pas puisque les Parisiens vont affronter le Bayern Munich ce mercredi en Bavière, c'est le cas de l'AS Monaco. Les Asémistes accueillaient, ce mardi, en fin d'après midi, le FC Metz au Stade Louis II. Une sorte de remake de la dernière journée de Ligue 1. En effet, les deux écuries s'étaient affrontées et l'ASM avait survolé la rencontre, l'emportant sur le score de 4-0.

Mais cette fois, la rencontre a été plus compliquée pour les Sudistes. Si Gelson Martins a eu une grosse occasion dès la 2e minute et que Youssouf Fofana tombait aussi sur un grand Alexandre Oukidja une demi-heure plus tard (32e), la première période a été nettement moins dominée et les deux formations ont retrouvé les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0). Lors du second acte, les hommes de Niko Kovac mettaient un peu plus le pied sur le ballon et Gelson Martins ne cadrait pas sa tentative (50e). Les joueurs du Rocher essayaient, bien entendu, mais ne parvenaient pas à trouver la faille malgré le fait que Stevan Jovetic, entré pour les dernières vingt minutes, trouvait la barre transversale (81e). Aucun but ne sera marqué malgré le temps additionnel. Place donc aux tirs au but. À ce petit jeu, l'ASM était meilleure. Alors que les trois premiers tireurs de chaque équipe avaient marqué, Habib Maïga manquait le sien. Ensuite, Cesc Fabregas, Dylan Bronn et Stevan Jovetic ne tremblaient pas. Les Monégasques s'imposaient donc 5-4 aux tirs au but et filaient en quart de finale !