AC Milan : Ismaël Bennacer plébiscité !

Le milieu de terrain algérien de l'AC Milan a été nommé joueur maghrébin de l’année 2020 par le magazine France Football. Il succède à un autre Algérien, Riyad Mahrez, élu l’année dernière, qui était également en lice aux côtés d’Hakim Ziyech.

La suite après cette publicité

Fier d'avoir été élu joueur maghrébin de l'année 2020, merci à tous pour vos votes 🙏🏽 @francefootball pic.twitter.com/qeHF6c00V7 — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) January 8, 2021

Ismaël Bennacer a donc été récompensé de sa très bonne année 2020 par les internautes. Avec les Rossoneri, le vainqueur de la CAN 2019 est actuellement leader de la Serie A et les Milanais surfent sur leur très bonne lancée, depuis la reprise de la saison dernière. Titulaire à 7 reprises pendant la première partie de l'exercice, il a été blessé juste avant la trêve. Touché au biceps, l’ancien joueur d’Empoli n’a plus joué depuis mi-décembre. Son retour sur les terrains devrait apporter un élan de fraîcheur aux joueurs de Stefano Pioli.