Equipe de France : le vestiaire des Bleus ne calcule plus Kylian Mbappé

C’est le sujet du moment en équipe de France. Il y a une semaine tout pile, Didier Deschamps dévoilait sa liste pour la trêve de novembre et les matches face à Israël et l’Italie. Le sélectionneur des Bleus décidait de se passer de Kylian Mbappé une nouvelle fois. Contrairement au rassemblement précédent où DD avait expliqué vouloir laisser au repos son capitaine, cette fois, il a annoncé que c’était un choix purement personnel. «J’ai réfléchi et j’ai pris cette décision sur ce rassemblement-là. Parce que je pense que c’est mieux comme ça», expliquait Didier Deschamps pour justifier sa décision.

La suite après cette publicité

Depuis, les informations ont fusé sur ce dossier et l’entourage du joueur a pris la parole dans la presse. «Kylian a un problème mental depuis plusieurs mois. Cela ne se règle pas comme ça, il faut du temps et un travail qu’il effectue avec des spécialistes», confiait son entourage avant de démonter la version de Didier Deschamps sur sa non-convocation : «c’est une version erronée ou incomplète de la vérité. C’est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c’est une décision du sélectionneur est faux». Et si cette absence est donc un sujet dans la presse, elle l’est visiblement beaucoup moins dans le vestiaire des Bleus, qui n’évoque absolument pas ce sujet depuis plus d’une semaine.

Un vestiaire qui s’attendait à son absence

Selon les indiscrétions du quotidien L’Équipe, les joueurs de l’équipe de France n’abordent absolument pas le sujet Kylian Mbappé en interne. D’abord parce que les joueurs proches de Mbappé et qui pourraient donc parler de lui, à savoir Ousmane Dembélé et Youssouf Fofana, ne sont pas là, ensuite parce que le groupe savait pertinemment que Kylian Mbappé ne serait pas présent. En septembre, l’attaquant du Real Madrid a clairement balancé lors des repas qu’il allait se concentrer dans les prochains mois sur son club et sur son ambition de remporter le Ballon d’Or notamment. L’ancien joueur du PSG n’avait pas caché non plus une forme de lassitude et de désabusement concernant certains sujets en équipe de France.

La suite après cette publicité

Alors au moment de la liste de Didier Deschamps, le vestiaire n’a pas été étonné du tout. Rien à voir avec la retraite surprise d’Antoine Griezmann qui avait fait parler dans le vestiaire en octobre. Le quotidien français précise qu’en interne, plusieurs joueurs avaient remarqué sa relation éloignée avec DD et son isolement. Certains se demandaient même si le gros coup de gueule de Maignan, après le match face à l’Italie qui ciblait surtout Mbappé et Griezmann, n’était pas lié à cette retraite. Pour Mbappé, c’est donc différent et plusieurs joueurs ont d’ailleurs, quelques fois, expliqué entre eux ne pas rêver du tout de la vie de Mbappé, surmédiatisé et épié à chaque instant…