L’UEFA réduit les prix des billets pour les supporters visiteurs

Depuis quelques jours, les compétitions européennes ont dévoilé leur calendrier complet. Sous une nouvelle formule, ces différentes compétitions offriront encore plus de rencontres et de compétitivité avec un classement général qui remplace les traditionnelles poules. Outre ces changements notables, l’UEFA a également pris une autre grosse décision ce lundi. En effet, les prix des billets visiteurs vont être régulés et vus à la baisse par l’UEFA cette saison. Ainsi, au cours de la campagne en cours, le prix maximum du billet pour les supporters visiteurs sera de 60 euros en Champions League, 40 euros en Europa League et 20 euros en Conference League.

La suite après cette publicité

Aleksandr Ceferin, le boss de l’organisme régent du football européen, s’est félicité de cette bonne nouvelle : «cela a pour but d’améliorer l’expérience des supporters lors des matches ". "La décision d’aujourd’hui marque une nouvelle étape clé dans la réaffirmation de l’engagement de l’UEFA à améliorer l’expérience des supporters lors des matches. En introduisant des politiques plus favorables aux supporters, nous poursuivons notre mission visant à faire du football un sport inclusif dans le monde.»