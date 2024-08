LdC : le calendrier de la phase de championnat est tombé

La Ligue des Champions a dévoilé sa nouvelle formule ce jeudi. Alors que le système de phase à élimination directe ne devrait pas trop changer, les poules n’existent plus. Désormais, il n’y aura qu’une phase de saison régulière où les 36 équipes seront classées de la première à la 36e place à l’issue de huit rencontres. Avec cette nouvelle donne, les clubs français ont appris quelles équipes ils allaient affronter durant cette saison régulière. Forcément, avec encore plus d’équipes rodées, le PSG, le LOSC, Monaco et Brest n’ont pas été épargnés par le tirage.

Le club de la capitale est sûrement le représentant français le moins gâté de cette édition. Affrontant, plusieurs cadors comme Manchester City, le Bayern Munich ou l’Atlético de Madrid, le club francilien va également jouer contre des équipes dangereuses telles que le PSV ou Girona. Ce sont d’ailleurs contre les Catalans que les Parisiens ouvriront le bal le mercredi 18 septembre au Parc des Princes à 21h. Alors qu’ils se déplaceront à Arsenal lors de la deuxième journée, les hommes de Luis Enrique joueront contre l’Atlético le 6 novembre lors de la quatrième journée avant de jouer au Bayern fin novembre. La rencontre face à City aura lieu début janvier au Parc pour la septième journée.

Le Real Madrid ira à Brest pour la dernière journée

De son côté, l’AS Monaco débutera immédiatement par du lourd avec la réception du Barça pour la première journée. Les Monégasques enchaîneront par un déplacement à Zagreb pour y affronter le Dinamo avant de jouer contre l’Étoile Rouge de Belgrade et Bologne. Malgré ces débuts assez abordables, le club asémiste terminera par du lourd avec un enchaînement Benfica-Arsenal-Aston Villa-Inter Milan à en faire pâlir plus d’un. Brest finira également par du lourd avec la réception du Real Madrid au Roudourou fin janvier pour le compte de la 8e journée. Les Ty-Zefs commenceront aussi dans l’antre guingampais avec la réception de Sturm Graz. Après Salzbourg, le Bayer Leverkusen se trouvera sur la route des ouailles d’Eric Roy, qui termineront cette première moitié par un déplacement à Prague pour affronter le Sparta.

Ensuite, les Bretons finiront par le Barça, le PSV, le Shakhtar et donc les Merengues. Pour finir, le LOSC a aussi découvert l’ordre des équipes affrontées cette année en Ligue des Champions. Pas épargnés par le tirage, les Dogues débuteront pas un déplacement à Lisbonne pour se frotter au Sporting. Ensuite, la réception du Real Madrid avant d’aller dans la capitale ibérique pour y affronter l’Atlético. Et après un double affrontement face à des équipes italiennes avec la Juventus Turin et Bologne, le LOSC recevra Sturm Graz. Pour finir, Lille terminera sur une note Arne Slot-ienne avec un déplacement à Liverpool puis la réception du Feyenoord, l’ancienne formation coachée par l’actuel coach des Reds.

Le calendrier complet du PSG :

Mercredi 18 septembre (21h) : PSG-Gérone

Mardi 1er octobre (21h) : Arsenal-PSG

Mardi 22 octobre (21h) : PSV-PSG

Mercredi 6 novembre (21h) : PSG-Atlético de Madrid

Mardi 26 novembre (21h) : Bayern Munich-PSG

Mardi 10 décembre (21h) : Salzbourg-PSG

Mercredi 22 janvier (21h) : PSG-Manchester City

Mercredi 29 janvier (21h) : Stuttgart-PSG

Le calendrier complet de l’AS Monaco :

Jeudi 19 septembre (21h) : AS Monaco - FC Barcelone

Mercredi 2 octobre (21h) : GNK Dynamo - AS Monaco

Mardi 22 octobre (21h): AS Monaco - Étoile Rouge de Belgrade

Mardi 5 novembre (21h) : Bologne - AS Monaco

Mercredi 27 novembre (21h) : AS Monaco - Benfica

Mercredi 11 décembre (21h) : Arsenal - AS Monaco

Mardi 21 janvier (18h45) : AS Monaco - Aston Villa

Mercredi 29 janvier (21h) : Inter Milan - AS Monaco

Le calendrier complet du LOSC :

Mardi 17 septembre (21 h) : Sporting Portugal - Lille

Mercredi 2 octobre (21 h) : Lille - Real Madrid

Mercredi 23 octobre (21 h) : Atlético Madrid - Lille

Mardi 5 novembre (21 h) : Lille - Juventus

Mercredi 27 novembre (21 h) : Bologne - Lille

Mercredi 11 décembre (18h45): Lille - Sturm Graz

Mardi 21 janvier (21 h) : Liverpool - Lille

Mercredi 29 janvier (21 h) : Lille - Feyenoord

Le calendrier complet du Stade Brestois :

Jeudi 19 septembre : Stade Brestois - Sturm Graz (21 h)

Mardi 1er octobre : Salzburg - Stade Brestois (18h45)

Mercredi 23 octobre : Stade Brestois - Bayer Leverkusen (18h45)

Mercredi 6 novembre : Slavia Prague - Stade Brestois (21 h)

Mardi 26 novembre : FC Barcelone - Stade Brestois (21 h)

Mardi 10 décembre : Stade Brestois - PSV (21 h)

Mercredi 22 janvier : Chakhtar Donetsk - Stade Brestois (18h45)

Mercredi 29 janvier : Stade Brestois - Real Madrid (21 h)