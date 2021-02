PSG - Nice : la réaction à chaud de Moise Kean

Auteur du second but du Paris Saint-Germain contre l'OGC Nice ce samedi (25e journée de Ligue 1), Moise Kean a permis à son équipe de s'imposer sur le score de 2-1, au Parc des Princes. Un succès très important pour les Parisiens qui vont pouvoir désormais penser à leur huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Au micro de Canal +, l'attaquant italien a livré ses premières impressions.

«La Ligue 1 a beaucoup évolué. Tous les matches ne sont pas faciles. En plus, mardi on a un grand match donc c'était important d'avoir la victoire pour la confiance, a déclaré le joueur prêté par Everton, avant d'évoquer l'état d'esprit de son équipe qui s'est relâchée en seconde période. Nous, on prépare toujours les matches, on s'entraîne tous les jours pour être prêts et avoir de bons résultats.»