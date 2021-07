Un jeune de l'Ajax Amsterdam tué dans un accident de voiture

Le jeune espoir de l'Ajax Amsterdam Noah Gesser s'est éteint ce samedi matin suite à un accident de voiture survenu dans la soirée de vendredi. Selon les informations de la police reprises par De Telegraaf, les victimes du drame sont âgées de 16 et 18 ans. Leur véhicule s'est retrouvé du mauvais côté de la route et est entré en collision frontale avec un fourgon de taxi. Les deux victimes seraient originaires d'IJsselstein (sud des Pays-Bas) et issues de la même famille, mais aucun autre détail n'a été fourni sur leur identité.

Noah Gesser jouait pour les Lanciers depuis l'été 2018, après être venu du club amateur des Alphense Boys. Feyenoord avait également tenté de le faire signer il y a trois ans. Jouant au poste d'attaquant de pointe, il était considéré comme l'un des grands talents de l'Ajax Youth Academy. Il était prévu dans le groupe des moins des 17 ans pour le championnat national de la catégorie.