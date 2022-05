Memphis Depay, l'inattendu casse-tête mercato du Barça

La suite après cette publicité

Memphis Depay n'a pas dit son dernier mot. Arrivé libre au FC Barcelone l'été dernier à la demande de Ronald Koeman, l'ancien capitaine de l'OL pouvait enfin rejoindre un très grand club comme il l'espérait. Quelques mois plus tard, le natif de Moordrecht est toujours aussi motivé. Pourtant sa situation est loin d'être évidente puisqu'il est devenu un remplaçant aux yeux de Xavi, lui qui a notamment eu quelques pépins physiques.

Malgré cela, l'international néerlandais n'a jamais lâché le morceau. Il a été récompensé hier avec une titularisation et un but face à Majorque, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 6 mars. Il s'agit aussi de son douzième de la saison en 34 apparitions toutes compétitions confondues dont 24 titularisations. Memphis est d'ailleurs avec onze réalisations, le meilleur buteur du Barça en Liga cette saison. A ce joli bilan, il faut également ajouter deux passes décisives. Pas mal pour une première saison.

Son meilleur match au Barça

Buteur hier soir, Depay a été salué par la presse. Sport a écrit à son sujet : «relégué à un rôle secondaire avec les arrivées de Ferran et Aubameyang, Depay a partagé un trident avec les deux. Xavi a surpris en le plaçant sur le côté gauche. Et la vérité est que l'ancien Lyonnais était à un très haut niveau. Hyper motivé, désireux de profiter de l'occasion, Memphis était le plus gros danger pour la défense adverse. Au-delà du superbe but qu'il a marqué à la 25e minute, il était partout. 5/5 en dribbles, trois tirs (un but), 87% en précision de passe et 8/9 duels gagnés. Le meilleur sans discussion.»

Le quotidien catalan a aussi ajouté : «le Néerlandais a connu l'un de ses meilleurs matches sous le maillot du Barça au moment où les rumeurs sur sa vente sont plus fortes. Il est à nouveau le meilleur buteur du club en Liga avec 11 buts, mais sa situation reste délicate. Le club le considère comme l'une des meilleures options pour gagner de l'argent». En effet, depuis plusieurs mois à présent, Memphis est considéré comme un candidat au départ. On parlait même de lui comme d'une possible monnaie d'échange alors que des écuries comme Arsenal et Tottenham pensent à lui.

Un avenir au coeur des débats

Hier soir, Memphis a mis les choses au clair. « Je suis venu ici avec l'envie de jouer pour l'équipe, bien sûr sans aucun doute, je veux être important pour l'équipe l'année prochaine et pour plusieurs années.» De quoi mettre des bâtons dans les roues des Culés ? Sport explique que les Barcelonais sont toujours embêtés avec Memphis. Malgré ses statistiques intéressantes, ils souhaitent toujours recruter un numéro 9. En cas d'arrivée de Lewandowski ou d'un autre attaquant, un départ sera la meilleure option pour Depay. Mais si cela ne se produisait pas, le Hollandais aurait peut-être un espoir de rester.

Une hypothèse qui n'est pas impossible puisque Memphis a confié vouloir continuer, lui qui a marqué des points aux yeux de Xavi. «Memphis ? Je ne parle pas du futur, je parle du présent et des matchs à venir. Il a joué car il s'entraîne bien. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait baissé les bras, mais il ne l'a pas fait. Il a fait un super match. On veut ce type de joueur. Parfois, j'ai quand même été injuste parce qu'il n'a pas eu assez de minutes. Il a fait une semaine d'entraînement fantastique et, s'il joue comme ça, il doit jouer». Un message qu'a bien entendu Memphis Depay, déterminé à jouer les trouble-fêtes.