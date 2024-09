Le PSG révèle son nouveau maillot third

Après un maillot domicile qui arbore de nouveau le style Hechter et un maillot extérieur qui ravit les fans avec sa tour Eiffel peignée, le PSG a dévoilé ce matin son maillot third pour la saison 2024-2025. Un kit qui est généralement synonyme d’originalité, ou de choix osé. Cette saison, c’est le retour du rose.

« Ce maillot rose pâle, orné d’une bande noire, reflète l’engagement des deux marques à fusionner élégance et audace, tout en capturant l’esprit unique du Club de la nouvelle génération. Ensemble, le Paris Saint-Germain et Jordan continuent de repousser les frontières du style et du sport. Conçu pour transcender les générations et les genres, ce maillot va bien au-delà d’une simple tenue de match. Il prolonge l’énergie et l’effervescence de l’été parisien 2024, période où la ville a brillé sur la scène internationale à travers ses performances sportives et son style unique. Symbole d’appartenance et de fierté, il incarne la volonté des supporters et des athlètes de s’imposer avec assurance, sur et en dehors des terrains », peut-on lire sur le communiqué publié par le PSG. Il sera porté vendredi soir lors de la réception de Rennes au Parc des Princes.