Lille a identifié le successeur de Mike Maignan

La suite après cette publicité

Vainqueur du rival le Racing Club de Lens vendredi, Lille a fait un grand pas vers le titre de champion de France. Pourtant les Dogues risquent de vivre un été mouvementé dans le sens des départs. Sven Botman, Renato Sanches et même le coach Christophe Galtier devraient prendre la tangente. Un départ semble également d'actualité pour Mike Maignan. Arrivé du Paris Saint-Germain à l'été 2015 pour être la doublure de Vincent Enyeama, le natif de Cayenne s'était doucement, mais sûrement imposé en tant que numéro un.

Devenu une valeur sûre de Ligue 1, Mike Maignan est aussi régulièrement appelé dans le groupe France depuis deux ans. Il a connu une cape le 7 octobre dernier contre l'Ukraine (7-1). Arrivant en fin de contrat à l'été 2022, il devrait prendre le chemin d'un autre club. Tottenham a montré un intérêt, mais l'AC Milan insiste ces dernières semaines. Devant assurer ses arrières et lui trouver un remplaçant de qualité, le LOSC a décidé de se tourner vers l'Allemagne et notamment vers le Bayern Munich.

Pas question de faire venir Manuel Neuer bien entendu, mais sa jeune doublure Alexander Nübel (24 ans) plait beaucoup. L'ancien joueur de Schalke 04 n'a disputé que 3 rencontres cette saison et souhaite avoir du temps de jeu via un prêt dans l'optique de retourner un jour au Bayern Munich. D'après les informations de Sky Germany, Lille aurait décidé de dégainer avec une offre de prêt s'étalant sur deux années.

Sky sources: OSC Lille has made an offer for Alex Nübel (2 year loan). Monaco still interested as well as some German clubs (BVB). Nübel prefers a move outside of Germany. No final decision taken yet from @FCBayern about his future #TransferUpdate pic.twitter.com/9vxzlLNfAe