LOSC : Mike Maignan est d'accord avec son futur club

Quel que soit la fin de parcours du titre en Ligue 1 cette saison - titre ou pas titre - tout porte à croire que l'écurie du nord de la France risque de perdre bon nombre de ses joueurs clé. On parle notamment de Zeki Celik, Boubakary Soumaré ou encore Sven Botman, tous trois très suivis en Premier League notamment.

Mike Maignan lui ne devrait pas prendre le chemin de l'Angleterre, puisque son vol va traverser les Alpes et se poser en Lombardie. Pour la Gazzetta dello Sport, il n'y a plus trop de doutes : le portier tricolore a donné son accord pour devenir le portier de l'AC Milan la saison prochaine. Il s'agirait d'un contrat de cinq ans.

Un prix de 18 millions d'euros

Le troisième portier des Bleus toucherait des émoluments de 3 millions d'euros net par saison. Toujours selon la publication aux pages roses, le prix du portier est de 18 millions d'euros. Le leader de Ligue 1 n'a pas encore donné son accord, mais les Milanais semblent déterminés à le recruter, puisqu'ils risquent de faire face au départ de Gianluigi Donnarumma.

Les négociations pour une prolongation du portier italien n'avancent pas, et Maignan serait donc son remplaçant désigné. Il est aussi possible de voir les deux cohabiter, même si cette option ne serait logiquement pas idéale pour le Français. Plus qu'à convaincre Lille, qui ne sera pas forcément en position de force sur ce dossier, puisque la situation financière des Dogues est loin d'être optimale...