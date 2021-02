FC Barcelone : Ronald Koeman a pris une décision pour son avenir !

La suite après cette publicité

Qui sera l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine ? Il est aujourd'hui impossible de le savoir, tout simplement parce que tout dépendra du futur président de l'institution catalane, qui sera connu début mars lors des élections du club. Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa sont les trois candidats finaux, et si certains ont déjà fait savoir que Koeman pourrait rester en cas de bon travail, le nom de Xavi revient régulièrement sur la table...

La plus que probable élimination face au Paris Saint-Germain est cependant venue rabattre les cartes. Alors que le travail du tacticien néerlandais commençait à convaincre de plus en plus de monde en Catalogne, cet échec face au champion de France change logiquement la donne. Plus par la manière dont les Barcelonais se sont inclinés que par le résultat en lui-même d'ailleurs. Mais comme l'explique Sport, l'ancien sélectionneur oranje sait ce qu'il veut pour son avenir.

Il compte sur Messi

Pour le journal, Ronald Koeman veut être à la tête de la révolution qui se prépare cet été, avec de nouveaux dirigeants et un effectif renouvelé. Il estime être en mesure de remettre cette équipe sur le droit chemin et lui permettre de retrouver l'élite européenne. Et pour y parvenir, il espère pouvoir compter sur Lionel Messi, tout en dégraissant énormément dans son effectif, vendant certains joueurs dont il voulait déjà se séparer l'été dernier mais pour lesquels la situation sanitaire a rendu tout départ compliqué.

Sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien défenseur de légende est convaincu qu'avec des joueurs comme Ronald Araujo, Pedri ou Frenkie de Jong, il peut mener le Barça au sommet et que cette défaite face à Paris n'est qu'un accident de parcours. Il espère d'ailleurs pouvoir apporter un titre d'ici la fin de saison, en Liga ou en Copa del Rey. La balle sera donc dans le camp du futur président du Barça.