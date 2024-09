L’OM foudroie l’OL

Un Olympico n’est jamais un match comme les autres en Ligue 1 et sent souvent la poudre. Et celui-ci serait encore particulier pour plus d’une raison. Cette rencontre oppose les deux clubs qui ont le plus dépensé sur le mercato estival en France (plus de 230 M€ pour les deux Olympiques). Et cela s’annonce encore explosif entre une formation lyonnaise au pied du mur après une entame de saison compliquée avec une 13e place en L1 après 4 journées. Tout le contraire de l’OM qui caracole en tête de la Ligue 1 à deux points derrière le PSG. Autant dire que les deux formations n’abordent pas la rencontre dans le même état d’esprit ni dans le même état de forme.

Étant donné la fin de saison canon de l’OL de Pierre Sage et le recrutement clinquant, peu d’observateurs auraient imaginé retrouver la formation rhodanienne aussi mal classée. Un classement logique vu les carences affichées par le club présidé par John Textor depuis le début de saison. Et malheureusement pour Lyon, c’est Marseille qui se dresse déjà devant eux pour un Olympico bouillant. Vu la forme affichée par l’OM qui tourne à 3 buts par match depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi et celle de l’OL qui encaisse 2 buts par match, on imagine mal la bande à Pierre Sage tenir tête à Mason Greenwood, Luis Henrique ou encore Pierre-Emile Højbjerg. A la rédaction FM, nous voyons une victoire 1-2, comme en mars 2023.

Muet et relativement discret face à Nice, Mason Greenwood va connaître son premier choc de la saison en Ligue 1. Nul doute que le crack anglais ne devrait pas manquer de motivation dans l’ambiance surchauffée du Groupama Stadium. La lourdeur et le manque de sérénité de la défense rhodanienne devraient bien l’aider à faire la différence. Celui qui a déjà marqué 5 buts en 4 matches pourrait bien s’en offrir un sixième face à Lyon.

Dans ce genre de rencontre, la première période est plutôt fermée et souvent rugueuse où les coups et cartons pleuvent. Cette rencontre ne devrait pas déroger à la règle avec des équipes qui vont s’observer et se rendre coup pour coup. Mais la dynamique du moment et les individualités marseillaises devraient prendre le dessus en seconde période. On mise donc sur un résultat nul à la mi-temps et une seconde période à l’avantage des Marseillais.

