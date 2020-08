LdC : Juninho savoure la qualification

La suite après cette publicité

Vendredi soir, l'OL s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Malgré sa défaite 2-1, le club présidé par Jean-Michel Aulas, grâce à son but à l'extérieur et sa victoire 1-0 à l'aller, passe au tour suivant. Une fierté pour le directeur sportif, interrogé par RMC Sport après la rencontre.

*«C'est un exploit, on est très content pour les joueurs, les supporters qui ne peuvent pas être là. Je pense que l'équipe a montré beaucoup de maturité même si on a souffert. On est la première équipe française qui éliminons la Juve. Ça montre qu'on a beaucoup évolué depuis l'arrêt. Je pense qu'aujourd'hui on a eu plus de chance pour maintenir le résultat. En général, on est très content. Maintenant, c'est Manchester City, un adversaire très dur. Les joueurs sont très heureux. J'ai une grande pensée pour nos supporters»**