EdF : Karim Benzema réagit à son changement de numéro

La semaine dernière, Didier Deschamps annonçait le grand retour de Karim Benzema (33 ans). L’attaquant du Real Madrid retrouvera donc, presque six ans après, le maillot des Bleus. Un maillot qui a bien changé avec une deuxième étoile, mais aussi un nouveau numéro pour KB9. L’ancien numéro 10 des Bleus, numéro désormais pris par Kylian Mbappé, reviendra avec le numéro de ses débuts en pro à Lyon : le 19.

Dans une interview pour L’Équipe, Karim Benzema a réagi à ce sujet et explique pourquoi il n’a pas demandé à récupérer son numéro 10 pour son retour. « L'humilité, il faut tout le temps l'avoir, maillot ou pas maillot, débutant ou ancien, grand joueur ou petit joueur, toujours ! Ça fait partie de moi. Oui, j'avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là. Je ne me sentais pas de revenir et de dire "donne-moi ton numéro", non surtout pas. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je prends ce qu'il y a. Et puis le 19, c'est celui de mes débuts à Lyon. Et de toute façon, ça fait 10 + 9. Donc voilà, les deux numéros que j'aime en un seul ! (rires) Honnêtement, je suis tellement content de revenir en équipe de France qu'un numéro de maillot, ce n'est rien du tout. »