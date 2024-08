Le PSG accélère sur le dossier Julian Alvarez !

Le PSG réalise un mercato assez calme. Disposant d’un effectif assez riche, les Parisiens vont pourtant devoir accélérer d’ici à la fin du mercato. En effet, en attaque, le départ de Kylian Mbappé n’a pas été compensé. Jusqu’ici, le club de la capitale s’est contenté d’offrir encore plus de profondeur et de talent à l’effectif de Luis Enrique comme en témoigne l’arrivée de Matvey Safonov aux cages et celle à venir de Joao Neves au milieu de terrain. Mais voilà, en attaque, c’est le statu quo côté Parisien.

La suite après cette publicité

Alors que le nom de Désiré Doué revenait avec insistance, la piste menant à Victor Osimhen avait également été explorée en début de mercato, tout comme celle menant à son comparse napolitain Khvicha Kvaratskhelia. Disposant de suffisamment de matériel pour son attaque, les dirigeants parisiens ne sont pas rassasiés et sont à la recherche d’un ailier gauche ou d’un attaquant de pointe pour répondre aux besoins d’une saison qui s’annonce encore plus longue avec la réforme de la Ligue des Champions.

À lire

Le Borussia Dortmund s’offre le gros coup Yan Couto !

Le PSG entame des négociations avec Manchester City pour Julian Alvarez

En ce sens, le Paris Saint-Germain a accéléré depuis quelques heures sur le dossier Julian Alvarez. Annoncé en partance de Manchester City depuis le début du mercato estival, l’attaquant de 24 ans était pisté par plusieurs grandes escouades européennes depuis plusieurs semaines. Alors que l’Atlético de Madrid était notamment sur le dossier, le Paris Saint-Germain a soumis une offre de contrat à l’Argentin, fraîchement éliminé des Jeux Olympiques de Paris, selon nos informations.

La suite après cette publicité

Même si Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos évoluent à la pointe de l’attaque, le profil de l’ancien de River Plate a été validé par Luis Enrique. Alors que Manchester City réclame entre 70 et 80 millions d’euros pour le buteur sous contrat jusqu’en 2028 avec les Cityzens, les discussions ont déjà débuté entre les dirigeants parisiens et leurs homologues d’outre-Manche. Une chose est sûre désormais : le PSG a ciblé Julian Alvarez pour se renforcer et le club de la capitale compte bien continuer à accélérer pour s’attacher les services du Mancunien.