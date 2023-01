OL : Nicolás Tagliafico justifie les célébrations de Dibu Martinez

La suite après cette publicité

Après une coupure liée à la Coupe de France, la Ligue 1 est de retour ce week-end avec la 20e journée. A ce titre, l’Olympique Lyonnais, en grande difficulté en championnat, tentera de relever la tête face à Ajaccio. Présent en conférence de presse, Nicolás Tagliafico est d’ailleurs revenu sur les difficultés actuelles du groupe rhodanien avant de s’exprimer sur les célébrations de son compatriote, Dibu Martinez, qui avait beaucoup fait parler de lui après le sacre de l’Argentine lors du Mondial qatari.

«Je crois que quand on réussit quelque chose de si grand comme un Mondial, il y a des émotions qui explosent et de l’adrénaline. Cela peut faire que l’on peut agir bizarrement. Ceux qui connaissent Dibu Martinez savent que c’est une bonne personne et aussi quelqu’un d’un peu fou. Nous on le savait déjà de notre côté mais vu de l’extérieur je peux comprendre que cela puisse donner une mauvaise impression. J’espère que les gens peuvent comprendre que l’on est pas champion du monde tous les jours ni facilement et qu’il y a peut-être un moment où on contrôle moins les émotions.»

