PSG : Achraf Hakimi heureux de débuter l’année avec un titre

Il a fallu attendre le temps additionnel mais au bout du suspense, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2025 ce dimanche contre l’AS Monaco, sur la pelouse du Stadium 974 de Doha au Qatar. Dans un match complètement fou avec des occasions des deux côtés, Ousmane Dembélé a climatisé les espoirs monégasques à la dernière seconde. L’international français a d’ailleurs été élu homme du match de la finale. Interrogé au micro de DAZN, Achraf Hakimi, encore très performant ce soir, est content d’avoir fait le plein de confiance pour les échéances à venir :

«Cela fait du bien de commencer l’année avec un trophée. Je pense qu’on a fait une bonne performance. On a crée beaucoup d’occasions en première mi-temps. Aussi la deuxième. On n’a pas marqué mais heureusement, on a marqué à la dernière minute et on va ramener le trophée à la maison. L’équipe a pris plus de confiance pour la deuxième partie de la saison. C’est super de commencer l’année comme ça. On doit continuer à travailler. On n’est pas à 100% après les vacances. Beaucoup de matchs arrivent donc on doit bien se préparer et rester prêts pour tout»