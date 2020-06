La Roma suspend son directeur sportif

C'était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel : l'AS Roma a suspendu son directeur sportif Gianluca Petrachi avec effet immédiat, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il se murmure que ses relations avec le staff et certains membres de l'équipe n'étaient pas des meilleures.

Morgan De Sanctis, ancien portier international italien de 43 ans, pourrait prochainement le remplacer dans ses fonctions, en collaboration avec Franco Baldini, explique La Gazzetta dello Sport.

#ASRoma can confirm that it has today suspended Gianluca Petrachi of his duties as sporting director with immediate effect.



The coach, and the team, will be guided directly by club CEO, Guido Fienga. pic.twitter.com/334368xdRf