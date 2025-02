Lille - Dunkerque : les compositions officielles

Ce mardi, les 8e de finale de la Coupe de France offrent un joli derby du Nord entre le Lille OSC et Dunkerque. A domicile, les Dogues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Vito Mannone qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mitchel Bakker, Bafodé Diakité, Alexsandro Ribeiro et Thomas Meunier. Benjamin André et Ngal’ayel Mukau se retrouvent dans l’entrejeu avec Osame Sahraoui et Hakon Haraldsson dans les couloirs. En pointe, Jonathan David est soutenu par Rémy Cabella.

De leur côté, les Dunkerquois s’articulent dans un 4-3-3 avec Ewen Jaouen dans les cages derrière Alec Georgen, Opa Sanganté, Geoffrey Kondo et Abner. Le milieu de terrain est assuré par Malick Diop, Yirigue Sekongo et Naatan Skyttä. Devant, Muhannad Al-Saad et Marco Rachid Essimi Ateba sont associés derrière Yassine Bammou.

Les compositions

Lille OSC : Mannone - Bakker, Diakité, Alexsandro, Meunier - André, Mukau - Sahraoui, Cabella, Haraldsson - David

Dunkerque : Jaouen - Georgen, Sanganté, Kondo, Abner - Sekongo, Diop, Skyttä - Al-Saad, Bammou, Essimi