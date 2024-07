Le PSG et deux autres clubs français cités parmi les marques les plus valorisées du football

Les clubs de football l’ont bien compris. Au-delà de leur politique sportive, le marketing est devenu un enjeu majeur pour le développement de leur marque. À Paris, la transformation du PSG en une marque mondiale depuis l’arrivée des Qataris de QSI en est le parfait exemple. Brand Finance vient d’ailleurs de publier un rapport sur les marques de club les plus valorisées. Et sans surprise, les gros sont devant.

Deuxième l’an passé, le Real Madrid a détrôné Manchester City. La Casa Blanca a vu la valeur de sa marque grimper à près de 300 M€. Aujourd’hui, elle a été estimée à 1,651 milliard d’euros. En recul d’une place avec 1,578 milliard d’euros, les Cityzens ont quand même réussi un meilleur résultat que l’an dernier (1,428 milliard d’euros). Le FC Barcelone complète ce podium.

3 clubs français dans le top 50

Toujours englué dans une crise financière, le club catalan peut compter sur l’impact exceptionnel de sa marque (1,512 milliard d’euros). À l’instar de neuf des dix équipes du top 10, les Blaugranas ont, eux aussi, réalisé un meilleur score qu’en 2023. Manchester United (4e, 1,370 milliard d’euros), Liverpool (5e, 1,351 milliard d’euros) et le Bayern Munich (6e, 1,211 milliard d’euros) suivent. Côté français, nous avons trois représentants dans le top 50.

Le premier club tricolore cité est sans surprise le Paris Saint-Germain. L’équipe de la capitale a perdu une place et se retrouve septième malgré une légère progression de 7% pour la valeur de sa marque (1,183 milliard d’euros contre 1,074 milliard d’euros en 2023). Un recul qui pourrait s’accentuer, Paris n’ayant plus de superstars mondiales (Mbappé, Neymar, Messi) dans ses rangs. Enfin, deux autres clubs français apparaissent : les deux Olympiques, dont les valeurs de leur marque n’ont pas été communiquées dans la version non payante. L’OL passe de la 31e à la 24e place, juste derrière l’AS Roma, mais devant Everton et l’Ajax Amsterdam. De son côté, l’OM reste 28e, intercalé entre le Borussia Mönchengladbach et Brighton.