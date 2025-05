Real Madrid : un départ a été définitivement acté

Lucas Vázquez disputera ses derniers matchs avec le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des Clubs. Le joueur de 33 ans et le club merengue ont trouvé un accord pour ne pas renouveler son contrat, qui expire en juin, affirme Relevo. Une page se tourne donc pour celui qui est arrivé au centre de formation en 2007 et qui, hormis un prêt à l’Espanyol en 2014-2015, a toujours porté les couleurs des pensionnaires du Bernabéu.

Malgré une proposition de prolongation d’un an, les deux parties n’étaient pas alignées, et la séparation a été décidée d’un commun accord. Le latéral droit quittera le club avec un palmarès fantastique : cinq Ligues des champions, quatre Liga et de nombreux autres titres. Plusieurs options s’offrent désormais à lui, notamment en dehors de l’Europe, même si certaines pistes européennes restent envisageables. Le Real Madrid, de son côté, prépare l’avenir et vise notamment Alvaro Carreras pour renforcer son poste.